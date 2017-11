América necesita refuerzos para la ofensiva

Publicidad

Los equipos que participarán en la Liguilla, no se duermen en sus laureles y ya piensan en reforzarse para el siguiente torneoAmérica va en serio en cuanto a refuerzos en el ataque se refiereDecepcionados de la poca ayuda que ha tenido Oribe Peralta, la dirigencia ha preguntado, además de Raúl Ruidíaz, de Monarcas Morelia, por la Pantera Gustavo Bou, de Xolos de TijuanaAunque Oribe renovará mínimo por un año más con las Águilas, los directivos saben que la edad del Cepillo (33 años), hace necesario pensar en un recambio, el cual sería en primera opción: Ruidíaz, y en segunda BouLa Pantera es de lo poco rescatable que tuvo Tijuana en este torneo, jugó 16 partidos como titular y anotó siete golesTiene un valor en el mercado, de 64 millones de dólaresRayadosAmérica no es el único equipo en Liguilla que también piensa en reforzarseEn Monterrey están apunto de cerrar el traspaso de Jonathan Urrataviscaya, de PachucaEsto dependería de la posible salida de Dorlan Pabón, a quien parece le invadió la nostalgia y quiere regresar a ColombiaUrretaviscaya, de 27 años de edad, se encuentra tasado en 41 millones de dólaresFierro, azulAún con la incertidumbre de si Francisco Jémez seguirá en la dirección técnica para el próximo torneo, en Cruz Azul ya piensan en lo que vieneLa mira está, y parece que van muy en serio, en Carlos FierroEl campeón del mundo Sub-17 en el 2011, simplemente ya no tiene cabida en el Guadalajara, la llegada de Walter Sandoval, es el más claro mensajeTigresOtro equipo finalista que mira hacia el futuro son los Tigres de la Universidad de MonterreyComo siempre hambrientos de refuerzos, han vuelto ha preguntar por los servicios del volante argentino Iván MarconeEl jugador de Lanús, ha destacado en este semestre, más después de que su equipo llegó a la final de la Copa LibertadoresLos felinos le han echado el ojo desde el semestre pasado y fue la primera opción para reforzar el medio campo a la salida de Guido Pizarro, pero al final se prefirió traer el brasileño Rafael Carioca, quien no ha convencido del todo a Ricardo Tuca Ferretti