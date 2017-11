"Cruz Azul a venido a menos": 'Piojo' Herrera

Publicidad

Para Miguel Herrera, "Cruz Azul es un equipo que ha venido a menos en los últimos años""Ha estado en cinco finales, pero no termina de redondearlasEs un equipo que llega a las finales, con gastos importantes y refuerzosEs un equipo fuerte, un gran rival y hay que ganar para estar en la siguiente ronda", considera el técnico azulcrema#VIDEO EL 'Piojo' Herrera considera que Cruz Azul ha venido a menos en los últimos años pictwittercom/5bS5pV1x33 — Universal Deportes (@Univ_Deportivo) 22 de noviembre de 2017 A partir de mañana, el club emplumado enfrentará a La Máquina en los cuartos de final del Apertura 2017El cierre de torneo águila "no fue el que nosotros esperábamos"Sin embargo, "no tenemos dudas, ni somos débilesUn equipo con esas características no hace 30 puntos"De acuerdo con "El Piojo", Emilio Azcárraga "siempre nos pide ver al América campeón, no si llegamos a la final y perdimos por un autogol"Por lo que sentencia que "si no quedamos campeones, es un fracaso"