Jude Law podría unirse a la cinta "Captain Marvel"

No sólo le bastó con unirse a la franquicia de fantasía de Harry Potter, donde interpretará una versión joven de Albus DumbledoreAdemás, Jude Law ("El talentoso SrRipley") podría sumarse a otra megaproducción de Hollywood, uno de los próximos estrenos de MarvelSegún informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, el nominado al Oscar se uniría al proyecto de "Captain Marvel", cinta que será protagonizada por Brie Larson ("La habitación")En el elenco, hasta el momento, también están contemplado Samuel LJackson ("Pulp Fiction") —quien interpretará nuevamente el rol de Nick Fury— y Ben Mendelsohn ("Rogue One: Una historia de Star Wars"), responsable de encarnar al villanoLa adaptación del cómic, que relata cómo una piloto de la Fuerza Aérea estadounidense se ve afectada cuando un arma alienígena muta su configuración genética y le otorga increíbles poderes, será dirigida por el dúo de directores independientes Anna Boden y Ryan Fleck ("Una historia singular")El estreno de "Captain Marvel" está planificado para marzo de 2019 en Estados Unidosrad