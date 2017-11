Designación de órgano de control continúa en la universidad: Congreso

Publicidad

El Congreso de Hidalgo aseguró que pese al amparo concedido a la universidad estatal el procedimiento de designación del titular del órgano interno de control continúa en dicha casa de estudios, en los términos establecidos por el propio juzgador.A través de un comunicado de prensa, el Poder Legislativo agregó que el amparo promovido por la UAEH solicitó tres suspensiones provisionales de las cuales, por improcedentes, le fueron negadas dos por parte del Juez de Distrito.La suspensión provisional otorgada consiste, aseguró el Congreso, en que una vez designado el titular del órgano interno de control de la UAEH no asuma el puesto, así como no reformar su reglamentación interna, hasta en tanto no se resuelva de manera definitiva la suspensión.El Juez informó sobre la suspensión provisional otorgada en la que refiere que “sin perjuicio de que el Congreso del estado de inicio al proceso de designación de la persona que fungirá como titular del órgano interno de control de la quejosa (universidad), éste, el titular, no se constituya en la UAEH hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.