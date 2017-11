Rectifica instituto electoral convocatoria para consejeros distritales

Publicidad

El Consejo General del IEEH modificó la base décima de la convocatoria para la conformación de 18 consejos distritales al incluir la paridad de género como un elemento orientador, tras la corrección que mandató el Tribunal Electoral.El director Ejecutivo Jurídico, Francisco Martínez Ballesteros, justificó que la paridad de género no fue incluida en la lista de criterios orientadores al inicio porque no había certeza de la participación femenina en algunas regiones del estado, pero, dijo, se registró en párrafo aparte."Mientras no se tuviera la lista de personas que pudieran acercarse no sabíamos cuál sería la participación de las mujeres".Consideró que la corrección fue por una formalidad del TEEH.Cada uno de los 18 Consejos estarán conformados por tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes, en total el IEEH deberá asignar 54 mujeres y 54 hombresEn total 326 personas se registraron a la convocatoria y el próximo 26 de noviembre se publicará la lista de fechas para entrevistas.Aunque la licenciatura es uno de los requisitos no es elemento indispensable para la selección, entre los aspectos que considerarán, detalló Martínez Ballesteros, se encuentra la experiencia y compromiso.Y descartó cruce de datos para evitar duplicidad en la selección de consejeros distritales con el Instituto Nacional Electoral (INE) que también publicó convocatoria