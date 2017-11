Falta de coordinación afecta combate a delitos en Atotonilco de Tula

Publicidad

El hecho de que Atotonilco de Tula no ejecute el mando coordinado generó falta de orden y estrategia en el combate a los índices delictivos, además de que por ello no se recibieron patrullas en la pasada entrega, afirmó en entrevista el regidor perredista Efraín Pedraza Cruz.Bajo este panorama, el edil recalcó que pese a que desde la administración pasada se tiene firmado el convenio del mando coordinado no se ha querido ejercer, quizás por capricho del presidente municipal Julio César Ángeles Mendoza, “o quién sabe”, dijo.Esto limita el combate a la delincuencia ya que aunque se cometan atracos dentro del municipio, muchas veces los infractores salen de la demarcación y ya no se les da seguimiento por falta de coordinación con otros municipios, el estado y la federación.Recordó que hace unas semanas, Ángeles Mendoza entregó 10 patrullas que están arrendadas, sin embargo, enfatizó que la delincuencia no se combate con tener amontonadas las unidades sino que se necesitan estrategias conjuntas con los otros órdenes de gobierno.Aunque ya tienen las unidades, el proceso de adquisición no fue transparentado y como asamblea no saben bajo qué condiciones se adquirieron.Finalmente, reiteró que aunque el convenio de mando coordinado se firmó en la administración anterior, sigue vigente hasta que el órgano colegiado que integra la asamblea municipal determine que ya no es necesario.