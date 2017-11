Atacan Influenza con vacunación

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fue en 2010 cuando el joven César Sarmiento Cortés comenzó con una gripe que rápidamente se convirtió en temperaturas de 39 grados y un diagnóstico de Influenza, por el que tuvo que ser hospitalizado para observación.“Pensé que era una gripe normal, pero se me subió la temperatura y fue cuando me sentía muy mal que fui al Hospital General de urgencia, me revisó el doctor y me dijo que tenía la enfermedad”, dijo.Contó que primero, los doctores le dieron baños de agua fría para bajar la temperatura y aplicaron medicamentos, para después dejarlo unas horas en observación antes de darlo de alta.Por más de una semana, César tuvo que faltar a la escuela pues necesitaba estar en reposo y evitar contagiar a otros miembros de su familia o compañeros de la universidad.“Me dieron algunos medicamentos, tenía que usar platos, vasos y cubiertos sólo para mi, fue poco más de una semana que estuve así, con baños de agua fría para controlar mi temperatura”, dijo.Asimismo, señaló que después de superar la enfermedad, no ha vuelto a presentar tales síntomas, sin embargo se mantiene alerta en su salud para evitar contraerla nuevamente.A través de la aplicación de la vacuna de la Influenza antes de que inicie la temporada fuerte de frío, autoridades de salud buscan evitar la propagación de esta infección respiratoria, para lo que se cuenta con 126 mil dosis que se aplican desde el 16 de octubre y hasta marzo del 2018.Tras el brote de de Influenza en 2009 a nivel nacional, en cada entidad se han tomado medidas para evitar la propagación de esta enfermedad, y en Guanajuato cada año se inicia la vacunación en el mes de octubre, a fin de que sea efectiva.La Secretaría de Salud informó que este año para Irapuato, en una primera remesa se entregaron 13 mil 200 dosis de la vacuna, y en una segunda 24 mil 600 dosis, las cuales están disponibles en centros de salud.Al aplicarse en el tiempo correcto, la vacuna que tarda 28 días en hacer efecto reduce la posibilidad de enfermarse de influenza y contagiar a otras personas, sin embargo en grupos de riesgo debe existir una previa valoración para evitar complicaciones.La vacuna va dirigida a grupos de riesgo como son personas con obesidad, sobrepeso, diabetes, VIH, con Cáncer previa valoración, niños menores de 2 años, niños de 5 a 9 años de edad con factor riesgo con asma o con otras enfermedades pulmonares crónicas y adultos mayores de 65 años.Los signos de alarma de personas que tienen Influenza son fiebre, que se agiten mucho al respirar, si se les hunde la piel entre las costillas al meter el aire, respira más rápido de lo normal, que el niño esté decaído o triste, labios y uñas moradas, así como no aceptar alimentos ni líquidos.Para evitar contagios, la Secretaría de Salud recomendó abrigarse y evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir abundantes líquidos, de preferencia calientes, cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o bien utilizar el ángulo interno del codo, así como tratar de usar de cubre bocas.También el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, uso de alcohol en gel, no escupir si es necesario en un pañuelo y envolverlo en bolsa de plástico, no compartir vasos, cubiertos y alimentos, consumir alimentos y bebidas ricos en vitamina “A” y “C”.Evita saludar de mano, beso o abrazo, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, quedarse en casa si presenta enfermedad respiratoria, no dejar encendidos calentadores, veladoras, fogones, chimeneas mientras se duerme.No cocinar en lugares cerrados con leña, petróleo o braceros, no automedicarse, en caso de presentar alguno de los síntomas característicos de la Influenza como fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular o de articulaciones, ataque al estado general y decaimiento; acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana, así como no administrar aspirina ni salicilato de bismuto a niños y adolescentes, porque se puede causar Síndrome de Reye.