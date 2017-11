Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos hombres fueron capturados luego de que buscaban robar tarjetas de crédito a usuarios de cajeros automáticos cuando buscaban retirar efectivo en cajeros ubicados en las tiendas Walmart y Sam´s Club.Uno de los detenidos fue capturado junto con una camioneta en el estacionamiento del Walmart, en tanto su cómplice, en una persecución que se extendió frente a la Casa de la Cultura, por la calle Calzada de Los Chinacos, de la colonia Las Palomas.Ayer alrededor de la 1:30 de la tarde, el operador del 911 recibió el reporte que en el estacionamiento del centro comercial trataban de huir dos ladrones de un cuentahabiente que buscaba retirar dinero de un cajero automático.Elementos de Policía Municipal se trasladaron al lugar y lograron la detención de los dos acusados, posiblemente miembros de una banda dedicada también a la clonación de tarjetas bancarias, pues se les aseguraron varias tarjetas de diferentes empresas bancarias.Los detenidos fueron identificados como: Carlos Marín García y Rubén Darío, de entre 30 y35 años.Lo cierto es que dos hombres llegaron a bordo de una camioneta color blanco, marca Chevrolet Traker, con placas de circulación MXC-85-48 del Estado de México. Bajaron e ingresaron a Sam’s Club.El afectado, una persona de la tercera se encontraba en el interior y buscaba retirar efectivo del cajero Banorte.Al momento de esperar la cantidad no se la dio y al tiempo de retirar la tarjeta en ese momento uno de los estafadores se acercó y le pidió su tarjeta para volverlo a intentarla él.La volvió a introducir y le comentó que ya servía, pero que necesitaba el NIP para realizar completa la transacción.Por lo que la persona de la tercera edad no se lo dio. El ladrón retiró la tarjeta, pero al buscar dársela, le entregó otra que no era la suya, a fin de buscar robarle su dinero en otro banco con su tarjeta.Minutos después el afectado por medio de su teléfono celular reportó al 911 que un hombre le había robado su tarjeta bancaria.Tras el reporte, al lugar se trasladó un motopatrullero que justo en ese momento realizaba su recorrido de vigilancia dentro del estacionamiento de ambos centros comerciales.Tras la pronta respuesta, logró detener a uno de ellos cuando buscaba abordar la camioneta en la zona de estacionamiento de Walmart y escapar, en tanto, su cómplice corrió y al unirse a la persecución otros elementos, pudieron también capturarlo por la calle Calzada de Los Chinacos.