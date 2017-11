Gastan pero no dicen en qué

Publicidad

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del estado de Guanajuato no informó en qué gasto el recurso ejercido este año, ni el incremento entre septiembre y octubre.am dio a conocer ayer que la dependencia ejerció hasta septiembre pasado el 37% de su recurso aprobado de acuerdo al reporte oficial de la Cuenta Pública del tercer trimestre del año.Previo a la publicación se pidió aclarar a la Secretaría la razón por la que en nueve meses sólo se había gastado dicho recurso.A través de un boletín corrigieron que hasta octubre el presupuesto gastado era del 65%.Es decir, que entre septiembre y octubre hubo un incremento de 28% de este recurso; es decir, apenas 9% menos que lo que gastaron hasta el tercer trimestre.Ante esto, am solicitó ayer a la Sedeshu conocer los proyectos en que lleva gastado 37% del recurso, así como el 28% más generado en octubre. Pero no fue dado a conocer.A través del área de comunicación social, la dependencia estatal indicó que dicha información se podía obtener a través de una solicitud de transparencia.