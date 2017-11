Se compromete Sapal a reparar Hoyos en Zona Centro

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) promete concluir esta semana los trabajos de cambio de medidores en la Zona Centro.El área de comunicación de la paramunicipal informó ayer que los agujeros que permanecen abiertos en al menos tres calles del Centro Histórico, no han sido tapados porque espera que no exista humedad en las obras.“Esta semana deben quedar concluidos los trabajos. Cabe mencionar que conforme al proceso de la obra, es necesario que toda la humedad generada desaparezca, de ahí que no se cubre de inmediato”, señaló el organismo en un comunicado.am publicó ayer la molestia de vecinos y comerciantes del Centro, quienes reportaron que surcos en las banquetas de las calles 5 de Mayo, Gante y Madero han provocado caídas, sobre todo de adultos mayores, desde hace más de un mes.La rehabilitación de tomas domiciliarias forma parte del proyeci de mejoramiento de la imagen urbana de las 24 manzanas del Centro Histórico.“Son alrededor de mil 100 los medidores y tomas que se sustituirán y reubicarán, de los cuales han sido instalados más de 800 hasta el día de hoy; esto representa un avance superior al 75% en el proceso constructivo de la obra”, dio a conocer.Aunque fueron vecinos de dichas calles quienes se quejaron por tener más de cinco agujeros por banqueta, de acuerdo con SAPAL el proyecto quedará listo en todas las manzanas en diciembre de este año.