Es corto el tiempo que llevamos de haber reconocido el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Muchos actos de violencia se siguen viendo con naturalidad; equivocadamente hay una resignación de percibirlos como algo que así es, así ha sido y así seguirá siendo. En México un 47% de las mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia de género. La falta de atención de los gobiernos, una sociedad permisiva con este tipo de violencia y el narcotráfico, son algunos de los motivos por los que México se encuentra entre los países con mayores tasas de violencia machista.En 2007, después de 30 años de lucha, se implementó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley ha permitido identificar todas las formas de violencia contra las mujeres y establece la responsabilidad del Estado en la prevención, atención y sanción. La violencia familiar y de género deja de ser una cuestión entre particulares y del ámbito privado. Sin embargo, como cita Catherine Mac Kinnon, abogada especialista en temas de igualdad de sexos: “La ley no es todo…pero tampoco es nada” . El reclamo por los derechos no constituye la respuesta total al cambio. Permite deslegitimar conductas que históricamente han estado consideradas como normales, pero que en realidad constituyen violencia contra las mujeres.Rashida Manjoo fue la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas hasta julio de 2015. Cuando le preguntaron por qué se daba este maltrato y violencia hacia las mujeres, se esperaba que diera toda una cátedra al respecto, pero su respuesta fue breve y concisa, diciendo: “los hombres matan a las mujeres porque pueden”.Hay una cultura que permite y justifica esa violencia y lo ve como normal y las mujeres no conocen sus derechos.La violencia doméstica es la más extendida, teniendo las mujeres una batalla diaria en el hogar. Es un problema amplio que Rashida compara como una pandemia internacional como la Gripe A, pero mucho más complicado de combatir.Un punto importante es la impunidad. Se envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada y esto favorece su perpetuación. Cuando la violencia no es castigada permea una sensación de inseguridad y de desconfianza en el sistema administrativo de justicia. A decir de Hannah Arendt, teórica política alemana, que habla de “la banalidad del mal”, la impunidad en los crímenes contra las mujeres está tramado por hilos cotidianamente tejidos de actos fallidos en la investigación de los delitos. Redes que se tejen por indiferencia, falta de compromiso, corresponsabilidad y hacer el menor esfuerzo. Para la erradicación de esta violencia habría que utilizar estas mismas redes, pero venciendo la indiferencia y con el compromiso y esfuerzo desde las instituciones y la sociedad civil.Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reflexionamos en el reto que tenemos para lograr una sociedad justa e igualitaria en la cual los derechos de las mujeres sean una realidad.