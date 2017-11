TODOS COLUDOS

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El góber Márquez; su secretario de Finanzas Nacho Martín; y la diputada federal Alejandra Gutiérrez, acusan que cada año el presupuesto federal para Guanajuato se “infla” con engaños. Tienen razón y exigen claridad.Pero cuando aquí urge dar cuentas, por ejemplo del ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, mandan que se pida a través de Acceso a la Información Pública.La Cuenta Pública hasta septiembre dice que Sedeshu había ejercido el 37% de sus recursos de 2017, ellos responden que para octubre ya llevan el 65%. La pregunta es simple: ¿Cómo gastaron ¡¡28%!! en un mes?. Misterioso.En Comisión de Gobierno, y mañana en el Cabildo, llegó lo inevitable, la mayoría azul sanciona con inhabilitar por un año de cargos públicos a la exalcaldesa Bárbara Botello, a otros 10 miembros de ese Ayuntamiento, al extesorero Roberto Pesquera y al exdirector de Gestión Ambiental, Fidel García. A todos por la “falta de diligencia” en el proceso de licitación del servicio de recolección de basura.Los regidores de oposición, Chava Ramírez (PRI) y Sergio Contreras (PVEM), sacaron todo su arsenal de argumentos jurídicos, pero toparon con pared. La Secretaría del Ayuntamiento no se movió ni una línea de lo que le envió la Auditoría Superior del Estado para argumentar las sanciones administrativas.Los panistas ya no respondieron al toma y daca con la oposición. El presidente de la Comisión, el síndico Luis Ernesto Ayala, ni una palabra dijo, tampoco el regidor Alejandro Alaniz. Jorge Cabrera apeló al argumento de evitar la impunidad y salió regañado por el priísta que le pidió estudiar.El que pudo y quiso decir algunas palabras fue el regidor panista José Luis Manrique, quien reprochó que tan grave es el asunto que hasta el Tribunal Administrativo ordenó reponer el fallo de la licitación y que con eso ahorrarán 2,700 millones en 20 años de la concesión. Por un momento se desesperó con el regidor priísta que lo retaba a explicar con “santo y seña” el por qué de la sanción. Ya no le contestó.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó ayer que, a partir del 1 de diciembre de este año, el salario mínimo se incremente de 80.04 pesos a 88.36 pesos, un 10.4% más. La primera reacción del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) es que ese porcentaje “es insuficiente”.Se dice que con ese salario se cubrirá el 92.7% del monto necesario para la Línea de Bienestar. El acuerdo es que a más tardar el 30 de abril del 2017 se realice otro ajuste para cubrir al 100% el nivel mínimo para vivir. Para el empresariado leonés no había necesidad de retrasar ese otro incremento.El CCEL, que comanda desde hace unos días José Arturo Sánchez Castellanos, agrega en su posicionamiento que conoce la preocupación del Gobierno Federal por el control de la inflación que subió este año, pero aseguran que el incremento salarial del 2017 para nada que tuvo un efecto en eso.Los salarios de México están entre los más bajos de América Latina, por eso en el caso de los salarios mínimos debe corregirse y para el resto de salarios el incremento debe corresponder a la productividad. Bien por la preocupación del empresariado leonés, ahora lo que se esperaría es que al interior de sus cámaras también pongan lupa en la situación salarial y hacer lo que se pueda, que es mucho, en casa.Hoy tempranito en un evento que encabezará el gobernador Márquez se coloca la primera piedra de la nueva casa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Se mudarán de su sede que está en el corazón de la Capital a un edificio propio en el Parque Guanajuato Bicentenario, Silao.De acuerdo a la Secretaría de Obra Pública del Estado el contrato de la primera etapa es por 28.5 millones. La empresa guanajuatense encargada de la obra es Metales Laminados Aparmex, S.A. de C.V., y de acuerdo al programa la terminación se tiene contemplada para el mes de julio del 2018.El Tribunal Contencioso de 30 años de vida se transformó el pasado 21 de junio al de Justicia Administrativa, pero no es sólo el cambio de nombre, el Sistema Estatal Anticorrupción redefine sus atribuciones. Actualmente la presidenta del Tribunal es la magistrada Antonia Guillermina Valdovino.Además de atender las denuncias de particulares contra los actos de la autoridad, ahora debe sancionar las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y por los particulares. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias por el daño al erario.Para esa nueva chamba de conocer los temas de corrupción se crea la Sala Especializada. De manera provisional el magistrado Arturo Lara López se ha hecho cargo de atender esos asuntos, eso mientras que el Ejecutivo envía al Congreso del Estado la terna y se nombre al titular de esa Quinta Sala.Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estuvo en Guanajuato para firmar el Acuerdo de Voluntades Intergubernamental para la implementación de la estrategia federal “Atajos”, a favor de la protección de este sector. Lo firmaron el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, y el director del DIF Estatal, Alfonso Borja.La estrategia consiste en trabajar acciones concretas de apoyo a niños y adolescentes, como: prevención de la muerte perinatal, de embarazos, todos los niños a la escuela, una infancia saludable, salud mental y adicciones, medios de comunicación a favor de la niñez y adolescencia, entre otros.Los presidentes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Rocío Naveja y Luis Alberto Ramos, respectivamente, aprovecharon para platicar Eduardo Buscaglia, autor del libro “Vacíos de Poder en México”, y consultor sobre criminalidad.En la charla que el analista argentino ofreció en el IV Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, entre sus propuestas hizo énfasis en la necesidad de legislar para que los organismos de la sociedad puedan auditar a las instituciones relacionados con la seguridad.Y planteó que la sociedad civil gestione recursos decomisados a la delincuencia por la autoridad.