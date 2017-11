Ex funcionario 'de moches' sigue prófugo y su casa, abandonada

Publicidad



“Desde que se hizo público que el ex funcionario pedía moches de un 10% de cada monto que ofreció ‘gestionar’ a través de créditos de diversos programas federales que iban entre los 3 y los 30 millones, la familia abandonó la casa”, señala José N.



“Ya no viene la familia. Vienen a ver posibles compradores, pero la realidad es que la casa está sola. Ya nadie abre”, señaló uno de los vecinos.

Desde quefue evidenciado por, siendo funcionario en la la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la que había sido su residencia hasta entoncesOrtega Gutiérrez es acusado de, y, de acuerdo con vecinos que pidieron el anonimato, el martes se registró movimiento en la casa marcada con el 312, de la avenida de Las Violetas, en Jardines de Jerez.La casa que colinda a la del funcionario, la 312ª, donde presuntamente vivía otro familiar, está en venta desde que él fue denunciado por empresarios a los que dejó “colgados”.Ortega Gutiérrez, a quien sus vecinos conocían como “El Jarocho”, fuepor pedir propina a los empresarios, lo que lo hizo dejar su cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico, donde, más “moches”.Dos perros frente a la casa del ex funcionario parecen los guardianes, pues no paran de ladrar cada que alguien toca a la puerta de la residencia del ex funcionario prófugo. Los mismos vecinos guardan hermetismo y ven con recelo a quienes se acercan a la residencia.