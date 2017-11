Publicidad

Aseguran que obra fue suspendida

que provocó el derrumbe de viviendas aledañas, en el cruce de Avenida Lázaro Cárdenas y Paseo del Naranjo, en el Fraccionamiento Antigua, en Monterrey.Rescatistas de los diferentes puestos de emergencia acudieron a la zona tras el derrumbe., por lo que pidieron el apoyo de elementos de Rescate 911 de San Pedro.Mientras que en un principioLos elementos se introdujeron a la zona para tratar de rescatar a los atrapados.Incluso, se pidió el apoyo del grupo canino de rescate de Santa Catarina.A medida que la movilización se incrementó,El Secretario del Ayuntamiento informó que la obra de construcción de un edificio fue suspendida desde hace un mes.Añadió que se ordenó el desalojo de otras viviendas de la Colonia ante el riesgo de que el deslave aumente.Torre Via es un proyecto de usos mixtos que de acuerdo con información de la empresa contempla 23 pisos para oficinas y 4 para espacio comercial, así como 10 niveles de estacionamiento subterráneo.Consultados, personal del proyecto en Monterrey negó hacer comentarios e identificarse."Ahorita no hay nadie disponible, en cuanto sepa yo información se las voy a dar. Ahorita no tenemos ningún comentario. Ahorita no podemos dar ningún comentario, estamos también nosotros investigando, entonces ahorita no hay ningún comentario respecto a lo que ocurrió", dijo personal de atención telefónica de Torre Vía.