¿Qué pasó con la propuesta de Nueva Alianza para sumarse a PAN y MC?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro, señaló que tras 50 días de haber enviado su propuesta al Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), para sumarse, todavía no tiene respuesta, dado que el Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) no han dado el visto bueno."Hemos encontrado resistencias por parte del PAN y Movimiento Ciudadano, el primero por la propuesta de Nueva Alianza para elegir el método de la candidaturas. En caso de Movimiento Ciudadano, por la confianza en la participación. No debe pasar de estos días analizar la viabilidad de la participación de Nueva Alianza en el Frente. Se están cumpliendo 50 días sin una respuesta formal y una mesa formal", expresó.En entrevista, Castro Obregón adelantó que de formar parte del Frente Ciudadano, ellos propondrían a su ex candidato presidencial del 2012, Gabriel Quadri."Podríamos proponerlo a Quadri si hubiera una regla abierta y democrática. Sería una de las probabilidades", indicó.