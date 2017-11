Queman basura en las calles

Publicidad



“Regularmente paso por aquí, esta mañana en medio de la calle había una tipo fogata donde se estaba quemando basura, no vi a nadie cerca de ella, desconozco quién pudo hacer la maldad porque obstruyó el paso”, expresó una ciudadana.

La quema de basura en la vía pública es una denuncia constante de los ciudadanos de San Francisco del Rincón.Sin embargo, en esta ocasión la molestia radica en que algunos ciudadanos que circulan por la colonia Santa Anita, debido a que en su automóvil pasaron sobre la calle Fausto León donde se toparon con fuego en medio de la calle.Comentó que ya que la basura a la que le prendieron fuego estaba en medio de la calle tuvo que desviarse, ya que no pudo pasar por ahí.Una vecina del lugar mencionó que al parecer los hechos se dieron durante la madrugada, ya que ella no se dio cuenta hasta la hora que salió a llevar a sus hijos a la escuela.La señora comentó que no se dio cuenta de quién pudo ser y quienes lo apagaron, ya que no escuchó nada, aunque señaló que tal vez pudieron ser vándalos.Habitantes piden a las personas que queman la basura eviten hacerlo para no dañar el medio ambiente, así como algún inmueble.A las autoridades hicieron un llamado pidiendo que los rondines de patrullas por estas zonas sean más frecuentes, para no permitir que suceda nuevamente.