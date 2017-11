Señalan a Casillas por obra municipal en terreno privado

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ex funcionarios de la administración 2012-2015 de San Francisco del Rincón son señalados por una observación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).La observación que se atendió en este caso, resulta de la obra que se realizó sobre la calle Allende, en donde se procedió sin considerar que parte del terreno es propiedad privada.Precisamente, como resultado de la revisión de obras que se aplicó en el 2015, se resolvió que existe la mencionada observación, en la que se señala a un total de 9 personas, entre las que se encuentran 8 ex funcionarios y el supervisor de la obra.El exalcalde Javier Casillas Saldaña se presentó ayer en los juzgados para responder a la acusación, de la que no hizo algún señalamiento en específico, sólo dijo que no haría comentarios de esta situación, indicando que el recurso se encuentra aplicado, y que se presentó como corresponde para establecer su postura ante la autoridad.Se indicó que antes ya habían acudido al juzgado 5 exfuncionarios, de las 9 personas señaladas como involucradas en este proceso.Tras el periodo que se abrió de pruebas, se dio paso al recurso de la confesional como prueba, razón por la que se citó a los involucrados.Ahora se espera que sea el juez quien luego del cierre de periodo de pruebas y de los correspondientes alegatos, dicte una determinación del caso.Aún cuando no se ha confirmado con alguna autoridad, se presume que además de esta observación, resultó otra de la que ya se presentó la respectiva demanda que atañe a la pasada administración.