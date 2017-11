Ciclista se desnuca al caer en zanja

Publicidad



El ciclista permanecía sin identificar hasta el cierre de esta edición, sólo se mencionó la posibilidad de que se haya desnucado por el golpe al caer de cabeza.

Un ciclista cayó en una zanja y falleció ayer por la noche en Purísima del Rincón; circulaba por una calle cerrada a la circulación por obra.Al arribo del personal de seguridad, Tránsito, elementos de Protección Civil y paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias, se percataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.El cuerpo se localizó en una zanja que estaba cubierta por rocas, a unos 80 metros antes de llegar al Libramiento Sur.Al llegar las autoridades ubicaron a un ciclista boca abajo, vestía pantalón de mezclilla y una sudadera negra con mangas de camuflaje y una cachucha.Los cuerpos de rescate y socorro esperaron el arribo del personal de Ministerio Público para que éstos se encargaran de la situación.Cabe señalar que el lugar en donde ocurrió el accidente se encuentra cerrado a la circulación, al tratarse de la obra de remodelación del bulevar Gómez Morín, en la etapa que conecta con el Libramiento.En la zona no se cuenta con alumbrado público, ya que la obra aún no se concluye y no ha sido entregada al Municipio.