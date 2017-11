Esperan Alebrijes dar un buen partido

2017-11-23 17:19:45 | CARLOS CAMPOS

El próximo sábado se enfrentarán contra los Toros.



El técnico de Alebrijes, Irving Rubirosa, sabe que esperan al mejor Celaya en el Miguel Alemán, pero ellos serán fiel a su estilo y van con la mentalidad de ganar.

El equipo de Oaxaca viajó a la Ciudad de México, donde se instalaron para mañana viajar a Celaya y enfrentar este sábado el encuentro de vuelta de la semifinal del Ascenso MX.

Rubirosa Serrano destacó que ven esa ventaja de un gol como pequeña y que es algo que aún no asegura nada, es por eso que buscarán cerrar con una victoria en el Miguel Alemán Valdés.

“Lo vemos como una pequeña ventaja, para competir con un equipos como Celaya, el 1 a 0 ya quedo demostrado en la fase anterior que no es suficiente, tenemos que hacer un partido inteligente, saber que esa ventaja no nos asegura nada e intentar ganar allá”, comentó.

Sobre cómo jugarle a Celaya en este encuentro, expresó que aún no se define, pero si afirmó que respetará el estilo que hasta ahora le ha dado resultado.

“La estrategia aun no al definimos, que podemos usar, pero respetaremos nuestra esencia, lo que nos ha dado está liguilla, respetaremos esa parte de intentar ser agresivo, optar las situaciones tácticas, no hay una postura especial que podamos asumir, sabemos que en Celaya es un equipo que se hace fuerte, sabemos esa situación, trataremos seguir de la mejor manera”, dijo.

El estratega sabe que Celaya no ha perdido en su casa, pero sabe que las rachas son para eliminarse.

“Las rachas son así y las liguillas son diferentes, vamos con la intensión y mentalidad de ganar, sabemos que será un partido dificilísimo, el más difícil que nos enfrentaremos en este momento en todo el torneo, así que partiendo de eso lo intentaremos, queremos ganar y para llegar a la siguiente fase debemos ganarle a los mejores y Celaya es de los mejores”.

Y dijo que espera al Celaya que se ha mostrado en el torneo, siendo agresivo y bien dirigido.

“Los espero como son, un equipo con individuales importantes, bien dirigido, que se hace fuerte en su cancha, que sentirá el apoyo de su afición y complejo por todos lados”, finalizó.