Periódico am

A pesar de la derrota por 1-0 ante Alebrijes, los pocos aficionados de Celaya que hicieron el viaje no dejaron de alentar en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, se fueron hasta el último minuto.Integrantes de 'la Demencia' realizaron el viaje a Oaxaca, salieron de Celaya a las 5 de la mañana del miércoles y el frío y el largo viaje no importaron con tal de alentar a su equipo.“Todo viaje es difícil, es difícil más entre semana, por la familia, por el trabajo, pero cuando quieres al equipo haces lo imposible y aquí estamos, 10 horas de camino no es fácil y aquí estuvimos, les dimos la bienvenida”, dijo Velez, integrante de 'la Demencia' y quien organizó el viaje.Los aficionados llegaron a Oaxaca a las 4 de la tarde y esperaron hasta las 9:30 de la noche afuera del Estadio para ver llegar a su equipo.Tuvieron problemas con la comprs de sus boletos, pero encontrar la forma de alentar desde el ITO.Cuando salió Celaya al campo los gritos de aliento no cesaron y así fue durante los 90 minutos, cuando cayó el gol de Alebrijes, sus gritos siguieron y ahora esperan hacer lo mismo el sábado en el Miguel Alemán Valdés.