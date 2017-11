Arreglarán rampa con $200 mil

Publicidad

El municipio de Celaya destinó alrededor de 200 mil pesos para invertirlos en la rampa, que actualmente no sirve, para personas discapacitadas, situada en la presidencia municipal.Esto lo informó el regidor priísta Jorge Montes González, quien dijo desconocer los términos para la reinstalación de la misma.Agregó que la aprobación del presupuesto surgió dada la necesidad de algo para que las personas con alguna discapacidad, puedan subir con más facilidad.“Son acciones que ya se tienen que solucionar, en la Comisión de Hacienda volveremos a hacer un llamado para que se instruya la reparación de la escalinata de la presidencia.“No me gusta poner calificativos. Es un hecho que no está funcionando desde hace dos meses”, comentó el Regidor.Montes sostuvo que el recurso también será destinado a la instalación de un elevador que vaya desde la planta baja hasta el primer piso.Desde principios de noviembre, el también regidor Israel Herrera, acusó que la rampa ya se encontraba inservible y sin ser atendida.También señaló que era necesaria la instalación del elevador, puesto que a algunas personas se les dificulta llegar hasta arriba.