Dejarán pendientes obras

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Municipio de Celaya sacrificará obras que tenía pendientes debido a que el recurso federal de 23 millones de pesos que se le otorgará en 2018 no alcanzará para cubrir lo contemplado.El presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo dio a conocer que la cantidad es incluso un millón de pesos menor a lo que se otorgó en 2017.Aunque aún no se hace público, el edil adelantó lo anterior, y dijo que de momento no puede precisar qué obras se realizarán con dicho recurso.“Es un millón de pesos menos, la reconstrucción (del país) es un costo muy alto y tendrán que sacrificarse algunas de las obras que se tenían pendientes a realizar”, dijo.