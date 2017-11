Inicia Sedena canje de armas por dinero

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde ayer y hasta el próximo jueves 7 de diciembre, se realizará la campaña Canje de Armas, con lo cual se intercambiarán pistolas, rifles o cartuchos por dinero en efectivo.Entre los objetivos que se tienen, está disminuir los delitos que se realizar con las armas de fuego y sobre todo, evitar los accidentes que derivan en lesiones hasta mortales, ocasionados por tener los artefactos bélicos en los domicilios.De acuerdo con el coronel Roberto Molina Quiala, comandante del Sexto Regimiento Mecanizado, la campaña se realiza por parte del Gobierno Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)“Aquí nosotros y con la participación del Alcalde de Celaya, el cual está aportando la cantidad de 500 mil pesos, se está invitando a la ciudadanía, esto se va a extender a otra comunidades de Celaya, lo principal es de que no haya incidentes con armas de fuego en los hogares”, refirió.También se busca fomentar la cultura de la legalidad con respecto a las armas de fuego, sin ninguna responsabilidad legal, pues las personas que acudan al canje, no serán detenidas por la portación.La campaña inició en la explanada del Parque Morelos con la presencia del Ejército Mexicano, Policía Federal, la Policía Municipal, quienes realizaron exposiciones de vehículos militares y de los trabajos que realizan en las corporaciones.El procedimiento para el canje de armas, es que el ciudadano, en la más estricta confidencialidad, acude al centro de intercambio y lleva su arma o artefacto, donde se le hace una valoración de precio, de acuerdo a una tabla de referencia.En caso de que la persona esté de acuerdo con el pago de dinero que le realizarán, se continúa con el proceso; si no se está de acuerdo, el ciudadano puede llevarse su arma sin ningún problema o responsabilidad.Una vez con la pistola, fusil o rifle, personal especializado del Ejército hace un procedimiento en donde las armas son destruías, por medio de una cortadora eléctrica para garantizar que ya no podrá funcionar.La campaña inició en la explanada del Parque Morelos donde se exponen autos militares y los trabajos que realizan las corporaciones.