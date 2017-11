Tenía víctima a esposa internada

Publicidad

El hombre que fue asesinado a balazos en la entrada principal del Hospital Materno Infantil, tenía internada a su esposa en la clínica. En la escena del crimen fueron localizados casquillos percutidos calibres .9 mm.La víctima fue identificada como Salomón Hernández Puga, de 45 años, con domicilio en el municipio de Apaseo el Alto.De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, hace seis meses un hermano de la víctima también fue privado de la vida a fuera de su domicilio en la colonia Santa Elena Norte, en Apaseo el Alto.Las primeras investigaciones indican que la esposa de Salomón había dado a luz hace tres semanas, sin embargo, tuvo una complicación de salud luego de que le dio neumonía, por lo que tuvo que permanecer hospitalizada.Es por eso que la víctima se la pasaba cuidándola noche y día, inclusive él se quedaba a dormir afuera del hospital a bordo de su camioneta.Las autoridades indicaron que una cuñada de la víctima fue la que identificó al fallecido y refirió que momentos antes el hombre se encontraba con ella al interior de la clínica.Cuando en un momento comentó que iría a la camioneta por un suéter, sin embargo, a los pocos minutos escucharon detonaciones de arma de fuego y al ver que no regresaba le marcaron a su teléfono sin que este respondiera.Fue entonces que decidieron salir del hospital hacía la calle y observaron que en el acceso principal se encontraba su cuñado sin vida.A pesar de que algunos médicos de la clínica le brindaron los primeros auxilios no pudieron hacer nada ya que murió casi al instante.