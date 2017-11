Clásico joven de heridas abiertas

Publicidad

Ángel Mena estaba acostumbrado, en su natal Ecuador, a jugar finales, a sentir la emoción de ir por los campeonatosY ahora con Cruz Azul, lo volverá a hacer, después de seis meses, lo volverá a sentirEl volante sudamericano está feliz de iniciar un nuevo torneo, ¿cómo cataloga a la Liguilla? “Estoy, o mejor dicho, todo el equipo está contento de volver a poner al club en las finalesCruz Azul es un equipo grande, de los mejores en México y merece estar siempre en lo más alto, y más después de tanto tiempo de mala fortuna”, afirmaEl ecuatoriano de 29 años, no tuvo el mejor torneo de LigaJugó sólo 13 partidos de 17 posibles y no marcó un sólo golLas lesiones y bajas de juego, lo hicieron, en ocasiones, hasta perder la titularidadPero eso, asegura, ya quedó atrás, ”como les digo, ahora comienza un campeonato nuevo, una nueva oportunidad para mostrarteLlegamos aquí por méritos propios, somos un equipo, y cuando uno está mal, el compañero está bien y eso ayudaVamos a comenzar de nueva cuenta”, se ilusionóTítuloCampeonatoUna estrellas más en el escudo es lo que todos piden, es lo que todos anhelan en la nación cementeraMas Mena solicita que se tomen las cosas con calma, para correr, primero hay que caminar“Estamos para seguir peleandoTe mentiría si te asegurara que vamos a salir campeonesVivimos el día a díaLos rivales son de prosapia y también quieren ganarNosotros con calma, preparados, muy preparados para todo lo que venga”La inquietud es saber qué hizo La Máquina, comandada por el español Francisco Jémez, para por fin clasificar a la Liguilla“Correjimos muchos detalles del torneo anteriorCometimos muchos errores que al final nos costaron puntos que nos hubieran ayudado a clasificar desde el torneo anteriorPero aprendimos la lección, eso la realidad nos sirvió de mucho en estos momentosAhora estamos mucho más concentrados, sobre todo, en esos últimos minutos, que tanto dolor nos han causadoOjalá, que ahora eso no suceda”, finalizó Ángel MénaCruz Azul ha vivido una malaria de dos décadasUna sequía de títulos de Liga, que data desde 1997, y le da argumentos a Miguel Herrera, técnico del América, para pensar que La Máquina “es una gran institución, pero ha venido a menos”Descripción del Piojo de su rival, a unas horas del Clásico Joven, por los cuartos de final del Apertura 2017Hurga en la herida más dolorosa para los cementerosAunque Herrera también es consciente de que los celestes suelen ser candidatos a alcanzar el título, más allá de las maldiciones que les azotan“Cruz Azul es un gran rival, es una gran institución que ha venido a menos, y se habla de que ha venido a menos porque hace muchos años que no es campeón”, afirma el técnico azulcrema en El Nido de Coapa El timonel amarillo, de inmediato, matiza sus declaraciones, al poner énfasis en las apariciones de La Máquina en finales, más allá de que ha perdido todas las de Liga que ha disputado durante los últimos 20 años“Se nos olvida que jugó cinco finales y ha hecho las cosas medianamente bien, que no termina de redondearlas”, apunta“Les pega, porque son cinco y al menos una de esas era para haberla conseguido, pero es un equipo importante, es un equipo que siempre tiene buenos refuerzos, que hace gastos importantes en refuerzos”, añadeLa carrera profesional de Miguel Herrera ha estado alejada de cualquier vínculo con el club de La NoriaJamás ha estado cerca de militar en sus filas, como jugador ni como técnicoSólo hay un detalle: el Piojo admiró en su juventud al arquero cementero, Miguel Marín, quien es considerado como uno de los mejores guardametas en la historia del futbol mexicano“Era un gran guardameta, yo lo admiré muchoAhora puedo decirte lo mismo de Agustín Marchesín”, revelaA las 19:30 horas de hoy, el América enfrentará al Cruz Azul en una choque a dos partidos por un lugar en la semfinal del Torneo Apertura 2017Miguel Herrera anhela que los cementeros sigan en decliveEso significaría que sus Águilas volaron en el Clásico Joven