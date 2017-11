Florinda y yo nunca fuimos amigas: "La Chilindrina"

Publicidad

María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de "La Chilindrina", dijo que a pesar de su retiro del circo tras estar vigente 20 años, a través de su canal de YouTube "Chilindrilandia" se mantendrá cercana a sus fans“Me despido estando bien todavía, no viéndome tan mal físicamente”, confesóEn entrevista con el programa "Ventaneando", María Antonieta reveló que luego de sufrir un boicot para que parara la circulación de su libro autobiográfico "Había una vez una niña en una vecindad" , éste volverá a ser lanzado pronto, y señaló que dicho boicot también ha afectado a shows que tenía pensados en países de sudaméricaCuando se le preguntó quién estaría detrás de dicho boicot, María Antonieta sonrió y prefirió no dar nombres, sin embargo, cuando la prensa le dijo que si se trataría de alguien con apellido "Meza", la actriz no lo confirmó y únicamente dijo sonriendo "no creo"Sobre Florinda, la "Chilindrina" reconoció que nunca tuvieron una amistad, y que por esa razón no tiene anécdotas que contar con ella"Nunca fuimos amigasProbablemente si hubiéramos sido amigas sí tendría anécdotas que contar con ella", aseguróSobre el libro, afirmó que vendrán publicadas fotos inéditas, y a diferencia de Florinda, reconoció que a pesar de estar distanciada de Carlos Villagrán, afortunadamente el reencuentro se dió 20 años despuésrad