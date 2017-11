Serie de Luis Miguel tocará temas escabrosos

Publicidad

Los temas escabrosos en la vida de Luis Miguel, como sus múltiples novias y problemas personales, serán tocados en la serie que produce NetflixDe acuerdo con elementos del proyecto, ya se tiene la mitad de los 13 episodios terminados, con locaciones en la Ciudad de México"Es algo que nadie espera, ni se imagina, no será ese Luis Miguel que todos conocen públicamente, habrá varias cosas", abundaEl calendario, indica la fuente, es terminar trabajos a fines de año o principios de 2018, en un set que aún no pisa el intérprete de "La incondicional"Un hecho es que Luis Miguel se encuentra contento con el trabajo de Diego Boneta, quien se encuentra interpretándolo en la serie y que se ha aclarado el cabello para darle un toque más realista"Sabe que es el mejor que pudo elegirse", destaca la fuenteEn el reparto se encuentran, entre otros, el español Oscar Jaenada (Cantinflas), quien interpretará a su papá; Vanessa Bauche (Amores perros) y Andrés Almeida (Los Héroes del Norte)La serie de Netflix es la única autorizada por Luis Miguel, pues la que preparaba Univisión con Pedro Torres y la cual fue cancelada, no contaba con el aval del cantante