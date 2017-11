Critica ‘nula’ acción en transporte

Publicidad



“Creo que son cosas que uno debe enfrentar y sacarlas, nosotros terminamos el reglamento y ya no compete a la Comisión”, señaló.

El regidor Gabino Carbajo Zúñiga e integrante de la Comisión Mixta Tarifaria, aceptó que el Municipio no ha sido competente para resolver el tema de las ineficiencias y aumento a la tarifa del Transporte Público.Al respecto, el regidor señaló que los concesionarios no han solicitado la petición a la Comisión para que el dictamen sea subido al Pleno del Ayuntamiento para que haya un pronunciamiento a favor o en contra del informe que se presentaba en el dictamen, en el cual se les solicitaba a los concesionarios un compromiso para mejorar las condiciones de los autobuses, sólo así se les aprobaría el aumento.Aunque el transporte urbano ha sido catalogado por la ciudadanía como un servicio ineficiente y el cual ya no cuenta con las condiciones mecánicas para continuar operando.Por una parte, los concesionarios han señalado que no pueden mejorar las condiciones del transporte si no cuentan con los recursos para llevar a cabo dichas mejoras.La última vez que se subió el precio a la tarifa fue hace 7 años, paó de 3 a 5 pesos, preo la situación del transporte público no ha mejorado a pesar de que en 2010 se había hecho un compromiso por parte de los concesionarios para mejoras la calidad del transporte.