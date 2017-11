Jugarán con la realidad en “La vida en la máquina”

Publicidad



“Es una obra muy interesante, que de un modo indirecto puede hacernos pensar y cuestionarnos nuestra propia existencia o nuestra percepción de lo que llamamos realidad.



“En Exetium Teatro apostamos por un teatro convencional, pero moderno y bien hecho, en donde, las personas que nunca han ido al teatro podrán ver la obra y pasar un muy buen rato. Porque lo que Exetium teatro busca, es llevar el teatro a cualquier tipo de público, sin importar sus referencias culturales o acercamiento previo con el teatro, apostando así por generar público nuevo”.



“Hemos montado un total de 8 obras distintas hasta la fecha, en distintos municipios de Guanajuato y en la ciudad de Tokio, Japón, (dando más de 45 funciones en total hasta la fecha)”.

La vida en la Máquina, basada en el cuento de ficción The Life in the Machine, de autor anónimo, es el nuevo tema de la última obra de teatro del grupo Exetium Teatro.Con este argumento, el grupo Exetium hace una reflexión a la vida con la tecnología con la cual vivimos en estos tiempos.La historia se desarrolla por medio de la mirada de un programador con una imaginación muy activa, quien decide crear un videojuego a partir de una simulación. Pero las cosas se salen de control y tendrá que lidiar con los seres que accidentalmente él mismo ha creado.Otra cosa muy interesante es la integración de la tecnología a la obra y el aporte estético que éste tiene, al ser en esta ocasión el cuarto desordenado de un programador con una gran cantidad de pantallas en escena con las que de algún modo interactuará.Definitivamente es algo que a mí me gustaría disfrutar como público, con estas palabras Yair Yebra director de La vida en la Máquina describe su obra teatral.Este grupo de teatro nació en abril del 2011 buscando la forma de llevar el teatro a la gente joven, que probablemente, nunca he tenido un interés o un acercamiento previo al teatro.La obra será presentada los días 29 y 30 de noviembre, además del 01 de diciembre, con dos horarios 18:00 y 20:00 horas en Foro Cultural 81 ubicado en Positos #81 Zona Centro.