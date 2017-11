Así nació el apodo de Hirving Lozano

Publicidad

El jugador del PSV, Hirving Lozano se unió a la iniciativa "Yo soy mexicano" que en redes sociales sirve para conocer más a fondo la vida y carrera de personalidades mexicanasLozano reveló el origen de su apodo que todavía lo acompaña en su nuevo equipo en Holanda"Cuando llegue a Pachuca estuve conviviendo con mis compañeros por dos mesesYo me escondía en los asientos del autobús o en las camas y comenzaba a asustar a mis compañeros", explicóDos compañeros me pusieron el apodo de 'Chucky' yo lo acepte sin ningún problema pues no me molestaPara los que no saben todavía el origen de mi apodo pictwittercom/8K3lK6MjSL — (@yosoymexicano) 22 de noviembre de 2017 A través de un video el futbolista mexicano negó algún parecido con el personaje de la película "El Muñeco Diabolico"Desde el lunes 20 de noviembre, el futbolista ocupa la cuenta de Twitter @Yosoymexicano donde ha explicado diferentes momentos de su carrera como su llegada al Pachuca, su deseo de portar la camiseta de la Selección Nacional y lo que le gusta hacer junto a su familia