Avilés Hurtado vive el momento

Cuando arrancó el Apertura 2017 para los Rayados del Monterrey, Avilés Hurtado no se imaginaba que se convertiría en el hombre golEl potencial está en su máximo y el delantero quiere aprovecharlo ahora en la Liguilla“La verdad que no lo esperaba”, expresó el colombiano tras la victoria del Monterrey (2-0) en el Clásico Regio, donde sacudió las redes para colocarse en la cima del goleo individual junto al argentino Mauro Boselli, con 11 dianasPero no lo hubiera conseguido solo, Hurtado se mostró agradecido por la entrega de La Pandilla, el mejor equipo de la fase regular del torneo, en cuanto a estadísticas y en estrategia por la labor de Antonio Mohamed“Día a día, uno trabaja para eso, fue posible por el apoyo de los compañeros y de la afición, gracias a eso pudimos lograr ese objetivo”, añadióAhora viene la Liguilla, etapa que es considerada un segundo torneo, porque suele cambiar el rostro, uno donde el último clasificado puede derrotar al líder e incluso ser campeónPor ello, el colombiano considera que su escuadra no debe aflojar el paso“Al que venga, le tenemos que demostrar que estamos para grandes cosas”, advirtió ya con la mira en los cuartos de final, donde se medirá al Atlas“Para ser campeones hay que ganarle al que sea, estamos en el camino correcto, hay que seguir trabajando”, dijo el colombianoDe este modo, Avilés será una de las figuras a seguir en la eliminatoria si la estadística así lo refleja, gracias a su efectividad: anota cada 11691 minutos, a diferencia de Boselli en el León (13873)Sin duda, los mejores números de su trayectoria en la Liga MX, ya que en sus mejores torneos tuvo ocho goles con Xolos de Tijuana (Clausura 2017), y siete con los Jaguares de Chiapas (Clausura 2015)Avilés Hurtado, qué mejor escudero para unos Rayados intratables y que serán el rival a vencer en esta Liguilla