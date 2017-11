La cinta mexicana que aplazó su estreno por "Coco"

Publicidad

El estreno de la película "Día de Muertos", producida por la compañía mexicana Metacube, fue suspendida tras el lanzamiento de "Coco", filme del gigante Disney Pixar que aborda esa festividad, dijo una de las participes del primer proyecto"Fue un golpe un poco difícil de aceptar, pero no podíamos competir con una empresa tan grande", dijo Estefani Gaona, productora de Metacube, que frenó el estreno de la película "Día de Muertos" ante el previsible éxito que iba a tener "Coco"Durante diez años la productora mexicana trabajó en la cinta animada sobre el festejo del Día de los Muertos en México, pero su estreno se aplazó porque Disney Pixar irrumpió en las carteleras con "Coco", que ya ha batido todos los récords en el paísLa decisión fue acertadaEl largometraje de Disney Pixar se convirtió en la cinta más taquillera de la historia de México con más de 15 millones de espectadores tras solo 17 días en carteleraPese a este contratiempo, Gaona defendió que "Coco" les "beneficia más que perjudica", ya que su éxito supone un "precedente" que demuestra que la temática mexicana tiene interés entre los espectadores"Es una buena noticia que 'Coco' vaya a tener éxito en todo el mundoAntes no podíamos ni imaginarnos que en países como Alemania se hablaría de este tema (Día de los Muertos)", añadióPor ello, Gaona prevé que su película tendrá una buena acogida entre el público mexicano y mundial cuando se estrene en noviembre de 2018, coincidiendo con la festividad de los muertos, un año después de lo previsto"Nuestra película tendrá su momento", aseguró confiada la productora, quien confesó que diversas distribuidoras europeas y estadounidenses se han interesado ya por el largometraje de esta empresa ubicada en la ciudad mexicana de Guadalajara"Día de Muertos" relata la historia de Salma, una chica que trata de descubrir el motivo por el cual es la única persona incapaz de revivir a sus seres queridos el 1 de noviembre en su pequeño puebloLa idea de realizar una película de animación sobre el Día de los Muertos se remonta a 2003, cuando se fundó Mecatube, aunque hasta 2007 no se registró el primer guión del filmeGaona comentó que en 2012 la empresa de Guadalajara consiguió reunir suficientes recursos mediante subvenciones para poder impulsar el proyecto, que finalmente fue producido durante 2016"En México es muy complicado hacer cine de animación de calidad por falta de financiación", lamentó Gaona, quien cree que "Día de los Muertos" ayudará a impulsar y a desarrollar esta industria"Tenemos un presupuesto de un 5 % respecto al de una película de Hollywood", señaló la productora, aunque reivindicó que pese a ello se pueden "hacer bien las cosas en México"Mecatube aprovechará este año de prórroga para "pulir algunos detalles" de "Día de los Muertos", un filme "realizado con todo el amor del mundo, que es lo que al final se transmite en la pantalla"rad