Bajan ventas en Guerrero por acoso de trabajadores de parquímetros

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Colocación injustificada de arañas a vehículos estacionados en parquímetros y acoso de trabajadores de Comuni Park a usuarios son algunas de las acusaciones que locatarios de la calle Guerrero integraron en un documento respaldado por al menos 40 firmas.La reducción de las ventas, señala el documento, afecta a los propietarios del comercio y a los proveedores.Aunque en un inicio la mayoría de los locatarios aceptaron los parquímetros, ha incrementado el rechazo ante el acoso del que son objeto los posibles compradores y el impacto negativo en sus ventas.En el documento, los comerciantes incluyeron una lista de cosas prometidas por Comuni Park en folletos que no se han cumplido:Incentivar ventas comerciales, cuando en realidad han disminuido 40 por ciento.Promover el uso del transporte público, pero no se ha notado ningún cambio en el tránsito.Parquímetros más económicos que estacionamientos, pero la empresa no responde en caso de daño o robo de vehículo mientras que estos establecimientos cerrados sí.Evitar aparcamiento de calles, pero los parquímetros acaparan los espacios públicos, según el documento.Los comerciantes extendieron un llamado a la alcaldesa Yolanda Tellería "a ponerse de lado de la gente" para el retiro de parquímetros.No obstante, es por 10 años la asociación público-privada contraída por la administración del ex alcalde priista Eleazar García Sánchez en 2014 con la empresa operadora de los parquímetros. El contrato permite a la iniciativa privada el cobro en 2 mil 500 cajones de estacionamiento.