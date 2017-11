Fayad acusa campaña en su contra con recursos públicos de la Universidad

Estoy impulsando la construcción de una sociedad y economía del conocimiento, a fin de abrirle más y mejores oportunidades a las familias de todo el estado. #HidalgoInnova pic.twitter.com/SD8jOZ3FNQ — Omar Fayad (@omarfayad) 23 de noviembre de 2017

El gobernador Omar Fayad Meneses señaló que los directivos de la Universidad Autónoma de Hidalgo usan recursos para una campaña "dolosa" en su contra, a partir de que el Congreso local aprobó que un organismo fiscalizara el presupuesto administrado por el presidente del patronato, Gerardo Sosa Castelán, y el rector Adolfo Pontigo Loyola."Que infortunado (sic) que me hayan incluido en su boletín de prensa y luego que se estén gastando los recursos que son para el apoyo de estudiantes y profesores en calcomanías, en cosas que no abonan, porque yo no tengo nada en contra de la universidad, les ofrecí no meterme, en eso quedé con el rector", declaró después de presentar la Agencia de Innovación 2.0.Dicha campaña incluye calcomanias que rechazan la "Ley Fayad" y reuniones con distintos grupos de la universidad, detalló.Agregó que el Sistema Anticorrupción se aplica al gobierno del estado aunque es autónomo y lo mismo debería aplicar para la institución educativa.Y dijo que las autoridades universitarias deberían concentrarse en la defensa jurídica que iniciaron en contra de la reforma aprobada por el Congreso que "subirlo al ring" ya que la iniciativa que envió el Ejecutivo no incluía los órganos de fiscalización.La UAEH promovió un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Federación para frenar la implementación de un organismo que vigile el uso de recursos públicos, que este año superan 500 millones de pesos.