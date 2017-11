Gobierno federal sin combatir el huachicoleo: alcalde

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pedro Porras, alcalde de Tezontepec de Aldama, acusó al gobierno federal de no hacer nada para combatir el huachicoleo en la parte occidente del municipio.“Se detectan las tomas, se les reporta, se detienen los vehículos, se les pone a disposición y no vemos que realmente estén resueltos a combatir este delito”, declaró el presidente municipal emanado de Movimiento Ciudadano.La alcaldía, agregó, no puede disponer recursos de los habitantes de Tezontepec de Aldama para combatir un delito que no es competencia del municipio.Además, aquellas personas que no tienen la posibilidad de dedicarse al robo de hidrocarburo asaltan casas habitación o transeúntes.Luego del intento de linchamiento de tres personas la madrugada del pasado domingo, Pedro Porras descartó que la alcaldía haya quedado rebasada sino que obedece al hartazgo de la ciudadanía al ver que los delincuentes son detenidos y después liberados.“En ocasiones detienen a personas infraganti y cuando los entregan al Ministerio Público y ellos los procesan y dentro de poco los ven libres en las calles, así que es ese el hartazgo de la gente”.Tezontepec de Aldama pertenece al mando coordinado del gobierno del estado en materia de seguridad. “Desde hace unos meses los patrullajes estatales se realizan en el municipio”.