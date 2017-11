Pide diputado no asignar presupuesto a Consejo Consultivo Ciudadano

Publicidad

Luis Baños, coordinador de los diputados del PAN, demandó al gobierno de Hidalgo no contemplar en el presupuesto 2018 al Consejo Consultivo Ciudadano, ya que, dijo, duplica funciones y pese a ello durante el actual año ejerció 13 millones de pesos sin beneficio para los habitantes del estado.Desde la tribuna del Congreso local, aseguró que este organismo se ha convertido en un ente burocrático cuya principal función es hacer oficial las acciones del gobierno del estado y duplica funciones con la Ley de planeación y prospectiva de Hidalgo publicada en diciembre de 2016.Tal ordenamiento propuesto por el gobernador contempla la instalación de comités para favorecer una mayor representación de la sociedad, a través de la Unidad de Planeación y Prospectiva recientemente creada por la actual administración.El legislador albiazul llamó la atención sobre la próxima discusión del presupuesto 2018 en el Congreso local para no contemplar a las dependencias que duplican funciones.“Ante las políticas de austeridad que el Poder Ejecutivo implementó en diferentes rublos de la administración pública es necesario reconsiderar la asignación de recursos en el próximo ejercicio fiscal y no dar presupuesto a este consejo consultivo”.Y que el recurso otorgado en el actual ejercicio fiscal sea re direccionado a rubros más importantes para la sociedad como operatividad de hospitales y ampliación de infraestructura educativa.