Piden solución al conflicto en El Gavilán

Ha pasado casi un año desde que integrantes del Cerro El Gavilán Tlahuelilpan ingresaron la primera de dos solicitudes de audiencia al despacho del gobernador sin recibir respuesta, informó el vocero del movimiento, Horacio Copca Lugo, durante una manifestación en palacio de gobierno para exigir su derecho a ser escuchados.Mediante oficios ingresados en enero y mayo, los pobladores han buscado dialogar con el gobernador Omar Fayad sobre irregularidades en el juicio por despojo que enfrentan Nabor Copca y Eraclio Rufino, a quienes el Tribunal Superior de Justicia impuso una multa de 4 millones de pesos.Ambos fueron aprehendidos y encarcelados el 15 de diciembre de 2016, después de un enfrentamiento con pobladores de Doxhey en El Gavilán en abril de ese mismo año, con saldo de cuatro heridos con arma de fuego y casas incendiadas."Van para un año en la cárcel y no los han sentenciado, ni siquiera se ha realizado la audiencia de ley y las personas que los acusan no se han presentado... Hemos visto tanta irregularidad, tanta injusticia que eso no hace buscar al gobernador", dijo.El vocero acusó que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo actuó sólo contra pobladores de Tlahuelilpan y no ejecutó aprehensiones contra pobladores de la comunidad de Doxhey, pese a que hay carpetas de investigación iniciadas por lesiones con arma de fuego.Pese a que la propiedad de El Gavilán sigue en disputa en los tribunales agrarios estatal y federal, los predios están ocupados por personas armadas, dijo, lideradas por el ex director de Transporte, Juan Oviedo Bernal.A inicios de octubre, detalló, una menor de 12 años resultó herida por una bala perdida durante un enfrentamiento entre los hombres de Oviedo y vecinos de la comunidad de Munitepec, ya que un hombre de la tercera edad usó un camino que atraviesa El Gavilán."Todo esto lo sabe gobierno del estado... nosotros no estuvimos involucrados, nosotros siempre nos hemos conducido con legalidad y hoy sólo pedimos ser escuchados por el gobernador".