La UNAM presentará el primer himno nacional que se escribió para México

En el marco del 150 aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará el primer himno nacional que se escribió para México, antes de la versión que se conoce e interpreta actualmente, compuesta por Jaime NunóSe trata de la Marche Mexicaine, compuesta en el año de 1850 por el francés Charles Nicolas Bochsa, la cual fue interpretada en una única ocasión en el siglo XIX y fue casi olvidadaComo parte de las celebraciones, se llevará a cabo un concierto conmemorativo en el patio central de la Biblioteca Nacional de México el 30 de noviembreAhí se presentarán cuatro obras inéditas: La danza y marcha Tlaxcalteca de la ópera Cuauhtemoctzin y la Marcha republicana, ambas de Aniceto Ortega; la Marche Mexicaine para arpa de Bochsa; y el Ex libris sonoro para la Biblioteca Nacional, compuesta por Jesús EchevarríaLa orquesta de la Escuela Nacional preparatoria interpretará estas piezas bajo la dirección de Luis Samuel SalomaAdemás se sumarán las obras originales interpretadas durante el acto inaugural de la Biblioteca en 1884, para lo cual se rescataron las partituras del Fondo Reservado de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música del Himno Sinfónico de Gustavo ECampa, su Melodía para violín y orquesta, y la obertura La hija del Rey de Melesio Morales, obras que después de ese año no volvieron a ejecutarseEste año se celebra el 150 aniversario de la promulgación del decreto presidencial suscrito por Benito Juárez que estableció la Biblioteca Nacional de México, el 30 de noviembre de 1867La primera sede que albergó la biblioteca fue el ex templo de San Agustín en la Ciudad de México y su primer director José María Lafragua; el recinto se inauguró oficialmente en 1884Desde 1929 la UNAM se ha encargado de administrarla pero fue hasta 1967 cuando se creó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas para impulsar el conocimiento de las colecciones de libros, periódicos y documentos como parte del acervo documental del paísComo parte de las actividades conmemorativas por el 150 aniversario, se presentará la obra de teatro Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro; y las 19 jornadas conmemorativas por el aniversario de la Biblioteca y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, un encuentro académico para difundir los trabajos que se realizan en sus distintas áreasTambién se presentará el documental Biblioteca Nacional de México: las dos caras de Jano, que se realizó en colaboración con TV UNAM; y se presentará el libro Bienes comunes150 años de la Biblioteca Nacional de México en 150 objetos, el cual hace un recuento sobre algunos de los objetos que constituyen el patrimonio del país y condensan la historia de la biblioteca, en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2017