Prevén temperaturas bajo cero en 15 estados por Frente Frío 11

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé temperaturas inferiores a cero grados Celsius en quince entidades del país, generadas por la interacción del Frente Frío Número 11 y su masa de aire polar con la inestabilidad que se registra en niveles altos de la atmósferaEn su informe matutino, el SMN señaló que este jueves prevalecerá el ambiente muy frío en gran parte de la República Mexicana, por lo que se pronostican temperaturas inferiores a cero grados Celsius y posibles heladas en las montañas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de MéxicoAsimismo, temperaturas de cero a cinco grados Celsius, también con probabilidad de heladas, se estiman para las zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Veracruz, la Ciudad de México, Morelos y OaxacaSe prevé evento de Norte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora (km/h) en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec y de hasta 60 km/h en el sur del Golfo de México y la Península de Yucatán; esta condición disminuirá en el transcurso de la tardeTormentas muy fuertes se pronostican en Tabasco y Chiapas; tormentas locales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Puebla y el sur de Veracruz, y lluvias dispersas en TamaulipasDebido a que las condiciones atmosféricas o meteorológicas durante la época de frío podrían generar la formación de bruma, bancos de niebla o neblina, se recomienda manejar con precaución, usar adecuadamente las luces del vehículo y respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos fenómenos, además se exhorta a la población a vestir ropa abrigadora y brindar especial atención a niños, personas de la tercera edad y enfermosPronóstico por regiones En el Valle de México se prevé cielo despejado la mayor parte del día, bancos de niebla o neblina, ambiente muy frío en la mañana con heladas y viento del norte de 10 a 25 km/hEn la Ciudad de México se pronostica temperatura máxima de 18 a 20 grados Celsius y mínima de tres a cinco grados Celsius, y en el Estado de México máxima de 17 a 19 grados Celsius y mínima de -2 a cero grados CelsiusPara la Península de Baja California se pronostica cielo despejado, ambiente caluroso a lo largo del día y viento del noroeste de 10 a 25 km/hSe prevé cielo despejado en el Pacífico Norte, ambiente caluroso a lo largo del día y viento del oeste y el noroeste de 10 a 25 km/h con rachas en la tardeLas previsiones meteorológicas para el Pacífico Centro indican cielo medio nublado, ambiente muy frío en la mañana con posibles heladas, caluroso en la tarde y viento de dirección variable de 15 a 30 km/hPara el Pacífico Sur se pronostica cielo nublado en la tarde, ambiente frío con nieblas en la mañana y evento de Norte con rachas superiores a 70 km/h en el Istmo y el Golfo de TehuantepecEl pronóstico para el Golfo de México es de cielo nublado en la tarde, bancos de niebla o neblina, ambiente muy frío en la mañana con heladas en zonas serranas y evento de Norte con rachas de hasta 60 km/h en el sur del litoral del Golfo de MéxicoPara la Península de Yucatán se estima cielo nublado en la tarde, ambiente cálido durante el día y viento del oeste y el noroeste con rachas superiores a 50 km/h en Campeche y YucatánEn la Mesa del Norte se prevé cielo mayormente despejado, ambiente muy frío en la mañana con heladas, templado en la tarde y viento de dirección variable 10 a 25 km/hPara la Mesa Central se pronostica cielo medio nublado, bancos de niebla o neblina, ambiente muy frío en la mañana con heladas y viento del norte y el noreste de 15 a 30 km/hLas lluvias máximas de las últimas 24 horas, medidas en milímetros, se registraron en las estaciones meteorológicas P1 de La Cangrejera, Coatzacoalcos, Ver(330); Ocotepec, Chis(280), y Mérida, Yuc(108)El registro de las temperaturas máximas, medidas en grados Celsius, se realizó en las estaciones meteorológicas Choix, Sin(361); Arriaga, Chis(360); Soto La Marina, Tamps(337); Salina Cruz, Oax(332); Acapulco, Gro(331); Manzanillo, Col(325), y Observatorio de Tacubaya, Cdde Méx(197)En contraste, las temperaturas mínimas se registraron en las estaciones meteorológicas Temósachic, Chih(-30); Saltillo, Coah(-14); Pachuca, Hgo(08); Zacatecas, Zac(38); Puebla, Pue(44), y Observatorio de Tacubaya, Cdde Méx(56)La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internetwwwgobmx/conagua y http://smnconaguagobmx, así como en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebookwwwfacebookcom/conaguamxArtículo Below zero temperatures expected in 15 states of Mexico English Temperatures to remain low in most of the country due to cold front 11