Acusa Regidor mala planeación

El anuncio de que la obra del Tercer Cinturón Vial podría aumentar de costo, al encontrar problemas con los drenajes y proyectos de semaforización, demuestran que este es un proyecto mal planeado, señaló el regidor del PRI, David Muñoz Torres.

Comentó que desde que inició dicha obra ha hecho denuncias sobre la mala planeación, con cuestiones como olvidar la instalación de bocas de tormenta previo a poner el concreto hidráulico, hasta guarniciones y banquetas mal hechas.

“Me da decepción que jueguen así con los ciudadanos, si tienen un proyecto ejecutivo no debe haber ese tipo de errores (...) cuando pedí el proyecto ejecutivo en Sesión de Ayuntamiento me dijeron que la justificación de la obra eran los drenajes y que por eso Japami tomaba la bandera del proyecto, y ahora salen con sus cosas”, enfatizó.

Muñoz Torres destacó que la obra no debe continuar hasta que se realicen sondeos, mecánica de suelo y tengan un proyecto digno de los irapuatenses.

Agregó que estos retrasos en obra afectan a la ciudadanía, sobre todo aquellos que tienen negocios y que han sufrido de bajas ventas por la falta de celeridad en los trabajos, y de compromiso por parte de la administración pública.

Señaló que el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez al ser constructor de profesión, debió prever ese tipo de detalles, y no decir que van a ver como le hacen para trabajar en tramos con fallas geológicos o drenajes colapsados.

“Hay tecnologías, se hacen sondeos antes de un proyecto ejecutivo, la Japami si no sabe que hay abajo estamos perdidos, entonces para que los queremos, la justificación que den ya es inaceptable con las tecnologías y el dinero que se tiene, no se que piense la gente pero no puede ser posible”, puntualizó.

Cabe señalar que el municipio aún no define el monto oficial del incremento de inversión, aunque el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Angulo señaló que podría ser de 30 millones de pesos este mismo año.