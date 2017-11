Publicidad

El líder de los comerciantes, David Romero Rodriguez, alías “El Galán” manifestó públicamente su interés por ser candidato a la Presidencia Municipal de Irapuato en el partido Morena.“De entrada con esta manifestación pública estoy diciendo que El Galán quiere contender (...) como líder social he visto muchas anomalías por parte de los gobiernos, porque no hay una atención a la población”, dijo.Resaltó que ya se entregó un oficio ante los comités, estatal y nacional, del partido para ser tomado en cuenta.“El día lunes estuve en la Ciudad de México presentando un escrito en el comité nacional de Morena, este oficio fue girado directamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador y el día de ayer estuve en Guanajuato presentando el mismo oficio al comité ejecutivo estatal, donde manifiesto mi inquietud para participar internamente para contender como candidato al cargo de Presidente Municipal de Irapuato”, destacó.Romero Rodríguez dijo que a pesar de no tener una experiencia en el área administrativa tiene la voluntad de aprender.“A lo mejor no tendré la experiencia administrativa, pero nadie nace enseñado, yo creo que desde el momento en que se tiene la voluntad eso puede dar una ventaja a mi persona”, manifestó.Además, dijo que, aunque el partido aún no ha decidido quien peleará por la Presidencia Municipal en 2018 él considera importante expresar su deseo de participar como candidato en las próximas elecciones.“Internamente en el partido no está definido quien va a contender y es por eso que se manda este oficio para que ellos vean que hay una persona en Irapuato que quiere contender, veremos la elección que haya dentro del partido y una vez que se den los tiempos veremos cuales son las bases”, resaltó.Por otra parte, propuso que se realicen campañas sin utilizar recurso público.“Propongo que el dinero que se va a tirar en campañas y en publicidad debería darse a la gente marginada tomemos en cuenta que la semana pasada vino la secretaria general de Morena a una rueda de prensa donde ella abiertamente dijo que esta administración tiene dinero guardado que va a sacar en época de elecciones”, opinó.Destacó que si llegara a ganar la alcaldía una de sus principales metas sería la creación de una universidad pública en la ciudad.“De ser elegido por el partido y ganar la elección en la ciudad, vamos a proponer y hacer todo lo posible para que se haga una universidad pública y gratuita que es lo que hace falta en Irapuato”Para finalizar, manifestó su descontento ante la actual administración y denunció abusos e irregularidades en el área de mercado.“Carecen de sensibilidad, no hay capacidad jurídica, por ello tenemos 3 amparos contra el Gobernador y el Alcalde, por no atender las problemáticas en las áreas de tianguis, el tercer amparo es contra el Director de Mercados ya que no quiere dar la información solicitada”, finalizó.