Denuncian derechohabientes falta de viáticos en ISSSTE

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Arturo Álvarez Martínez, derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Irapuato pidió a las autoridades que den una explicación por la falta de viáticos para transporte que se les otorgan a los pacientes para ir a su atención médica en León, pues aseguró que desde hace un mes no se les entrega el apoyo.Indicó que acudió para solicitar el apoyo, ya que la próxima semana tendrá que trasladarse para recibir su consulta médica, sin embargo, le comentaron que no había recurso disponible, sin darle mayores datos.“Ya estaba enterado que tiene aproximadamente un mes que no hay este apoyo por parte del ISSSTE, es para el transporte, nos dan el boleto para que vayamos al Hospital Regional para la atención, nos complica como derechohabientes”, dijo.Refirió que muchas personas no cuentan con el recurso suficiente para costear el transporte, pues son alrededor de 200 pesos y en ocasiones van acompañados por un familiar, por lo que no pueden ir a su atención médica.“Le batallan con el dinero más aparte el problema de salud, genera un gasto extra que no tiene contemplado el derechohabiente o el familiar, entonces acudí, me dicen no hay, quise hablar con el director y no estaba”, dijo.Álvarez Martínez señaló que pudo entablar conversación con el director de atención a los derechohabientes, pero tampoco le dio una razón especifica, pues sólo le dijo que no había más recursos para este apoyo.“Pedirles que den salida a esto, no pueden involucrar otras cosas políticas con la salud, que es muy independiente, deben destinar el dinero para lo que es, hay pacientes que requieren sus viáticos para poder acudir a sus citas médicas”, finalizó.