Evalúan a Directores de Seguridad

Para obtener mejores resultados en el área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se evalúa el cambio de director en esta área, la cual encabeza hasta el momento Gerardo Moreno Rodríguez.El alcalde, Ricardo Ortiz Gutierrez, indicó que el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, realiza una evaluación del desempeño de los directores generales de cada área, por lo que espera conocer cuáles son los resultados para tomar una decisión.Explicó que en la búsqueda de la mejora de los servicios a la ciudadanía, se nota la necesidad de mejorar aún más la respuesta en el tema de la Inteligencia, que es fundamental para dar respuesta rápida a las demandas de seguridad.“Si no se da el desempeño o no se logran los objetivos, porque nos pusimos una meta de 10 minutos, tenemos que lograrlo a como dé lugar. Si el Secretario ve que cierto personal no está haciendo lo necesario para cumplir esas metas toma sus decisiones (¿Es una posibilidad que Gerardo Moreno salga?) Es una posibilidad”, indicó.El Alcalde coincidió con el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, en que la seguridad se ha usado como una campaña de desprestigio, orquestada por grupos políticos, pues en la entidad los índices son menores a los de otros estados.“Sabemos que esta campaña es la estrategia electoral para demeritar los esfuerzos que se están haciendo en Guanajuato (...) empiezan a atacar en redes sociales y empiezan a manipular la información, como si Irapuato o Guanajuato fuera el único lugar donde se está generando inseguridad”, refirió.Destacó que la estrategia de algunos partidos políticos es denostar, descalificar y desinformar, pues la entidad ha sido una de las que más le han apostado a la seguridad a nivel República, y que Irapuato también ha hecho un mayor esfuerzo, sin embargo los señalamientos continuarán.Reiteró que los grupos políticos ya están identificados y se actuará contra ellos durante los tiempos electorales, para exhibir a aquellos que están detrás de la campaña de desprestigio, actores que incluso podrían buscar un cargo de elección popular.