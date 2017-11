Publicidad

La diputada federal, Yulma Rocha Aguilar, gestionó recursos por más de 7 mdp para 6 escuelas rurales del municipio de Irapuato.Rocha Aguilar acudió a verificar las obras de rehabilitación que se realizan en las escuelas beneficiadas, en un primer recorrido se dio seguimiento al mejoramiento de 3 escuelas.La primera fue la Escuela Primaria General Francisco Villa, en la comunidad de Arandas, cuya inversión es de 1 millón 70 mil pesos y se realiza la construcción de baños para servicio de los pequeños.Después visitó la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, en la comunidad de Aldama, con una inversión de 1.1 mdp se realiza la rehabilitación de aulas y patio cívico.Por último en la misma comunidad de Aldama, pero en el Jardín de Niños 2003 Año de Hidalgo, con una inversión de 1.2 mdp se realiza la construcción de dos aulas y un bebedero.“Hablar de calidad educativa, es hablar de mejor infraestructura escolar, por ello he trabajado, he tocado puertas y realizado las gestiones necesarias para conseguir recursos económicos que den solución a las necesidades más urgentes de las escuelas rurales”, refirió la legisladora.“Existen escuelas que desde que fueron habilitadas hace más de 40 años, no han recibido ningún tipo de mejoramiento en sus instalaciones, hoy logramos cambiar su historia y transformarlas en escuelas más decorosas para que nuestros niños y niñas desarrollen de manera integral sus habilidades cognoscitivas y sociales.” finalizó.