El párroco irapuatense Félix Castro Morales fue nombrado Rector del Seminario durante la XI Asamblea Diocesana de Pastoral, mientras que el padre Jorge Delgado Morales fue designado como Vicario General de la Diócesis de Irapuato.El cura hasta hacerse público su nombramiento, estuvo asignado a la parroquia de Santa María Reyna, después de haber pasado varios años en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.Tras el nombramiento dado por el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Días, el Padre Félix indicó que esta nueva encomienda no es extraña para él, pues ha estado en Seminarios Menores por 12 años.“He estado en el Consejo Nacional de Seminarios Menores de México por 6 años, allá estoy hablando de los años 90-96, es toda una desinstalación, porque hay que dejar la pastoral parroquial y me encanta, ahí me muevo como el pez se mueve en el agua, esta es una nueva encomienda especializada, es trabajar con el corazón de la Diócesis, con los que serán el futuro clero”, dijo.El párroco se dijo consciente de la responsabilidad que implica encabezar los trabajos del Seminario Diocesano, por lo que espera el apoyo de todos los religiosos que trabajan en favor de los jóvenes seminaristas.“Ponerme a disposición del Espíritu Santo, ya no hay que inventar cosas, ya está todo un camino que no se hizo ahora, sino que se ha venido haciendo a través de la historia de la Iglesia, es nada más dejar un carro y subirme a otro”, enfatizó.Por su parte, el párroco Jorge Delgado Morales, quien está asignado a la parroquia de Santiago Apostol en el municipio de Valle de Santiago, indicó que además de sentir alegría por haber sido nombrado Vicario General, se siente comprometido con esta nueva encomienda.“Se ha venido insistiendo en la renovación de las parroquias, de las personas, pienso que estos cambios pueden ser para renovar la Diócesis en cuestión de servicios, de ministerios y un mensaje de mucha esperanza, tranquilidad de que estamos de la mano del Señor, él nos irá guiando”, destacó.