Pide Alcalde orden a freseros

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que, si los comerciantes de fresa que se ubican fuera del asilo de ancianos La Paz no entran en orden, no podrán utilizar las instalaciones del Mercado de la Fresa, que se concluirá en próximas fechas.Refirió que este mercado tiene la finalidad de concentrar a los productores de la frutilla y de ser un espacio de negocio formal, por lo que han buscado acercamiento con los comerciantes de este espacio, detectando que algunos no son de Irapuato y no pueden otorgarles una concesión.“Varios de ellos señalan que vender canastas de fresa no es la opción, porque el tema principal era la modernización, la calidad, etcétera, y creo yo que las canastitas ya no dan ese principio, ahora que tenemos fresa orgánica, fresa de alta calidad, alto rendimiento y mejor sabor”, dijo.Ortiz Gutiérrez dijo que, en un futuro, estos comerciantes fuera del asilo deben ser reubicados, ya que hay quejas por parte de vecinos, ya que su actividad la realizan en desorden, agarran la calle de baño público e incluso por las noches, consumen bebidas alcohólicas.Comentó que aún no se evalúa a donde podrían ser movidos los comerciantes, y que deben platicar primero con los integrantes de la Asociación de Productores de Fresa, a fin de obtener una propuesta de que espacio darles.“No es la imagen que quiere dar Irapuato a la entrada de la ciudad, aparte los problemas que causan ahí de insalubridad, tráfico”, refirió.El Alcalde señaló que cuando esté concluida la construcción del inmueble en su última etapa, y se les dé un padrón de productores freseros incluidos en el proyecto, podrán tomar las decisiones pertinentes, así como pensar en otorgarlo bajo concesión, cuanto se les cobraría de acuerdo a la Ley de Ingresos, como sería la administración o si se les entrega a comodato.