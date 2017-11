Publicidad

Desde hace dos años habitantes de la colonia Españita optaron por privatizar sus calles con rejas, esto a causa de la inseguridad que han vivido en los últimos años, asegurando que varios vecinos han sido víctimas de robos.Los ciudadanos piden mayor seguridad por parte de los policías preventivos, que piden, den vueltas por las avenidas principales de esta colonia.Son cinco las calles que han tenido que tomar estas medidas por su propia cuenta y quienes desde un principio se reunieron y acordaron que serían únicamente ellos quienes puedan entrar y salir a sus calles usando el control de las rejas.Por su parte, la Directora de Ordenamiento Territorial, Catalina Razo Rosales, refirió que han sido varias colonias y fraccionamientos quienes han realizado sus peticiones para cerrar sus calles.Añadió que ante esto se tienen que apoyar en el dictamen que de la Dirección de Proximidad Ciudadana, ya que depende del índice delictivo de la zona, mientras que Ordenamiento Territorial revisa la estructura vial para que no existan conflictos en cuanto al esquema vehicular y que no afecte la zona urbana.Entre las colonias a las que se les ha autorizado esta medida se encuentra también Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.).La familia Murguía vive desde hace 9 años en esta colonia y comentó que anteriormente todo era muy tranquilo, pero de unos 6 años a la fecha la inseguridad ha aumentado mucho.Por su parte Sandra M. vecina de esta colonia dijo “Es muy lamentable que lleguemos a vivir de esta manera y que seamos nosotros mismos los que nos tengamos que cuidar y proteger de la delincuencia que se vive a diario (...) en la avenida principal de Españita han habido muchos asaltos” refirió.Una alternativa que han tomado algunos vecinos es la colocación de cámaras con circuito cerrado que han puesto para tener mejor vigilancia y control de sus propiedades y autos, así como de sus familias que a diario.Añadieron que aunque por lo regular cada calle tiene su propio velador, esto no ha sido suficiente ya que ellos también han sido víctimas de la delincuencia.Los colonos refirieron que otras de las anomalías que se viven en los alrededores de la colonia Españita es la poca iluminación con la que cuentan varias calles. Refieren que aunque si hay lámparas, estas alumbran muy poco ya que son muy viejas.