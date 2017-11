Solicitan atender inseguridad en Las Américas

Habitantes de la colonia Las Américas expresaron su descontento ante la inseguridad en la zona donde viven.

“Los pandilleros, hay muchos, son problemáticos, asaltan y se meten a robar a las casas, además, hay una casa sola en la calle Andes donde se meten a tomar, a drogarse, hacen ruido y nos molesta, esa casa no es de ellos y les vale, siempre dejan un tiradero”, manifestó uno de los ciudadanos, quien solicitó el anonimato.

Los colonos refirieron tener miedo ante esta situación, asegurando que los elementos de seguridad no hacen nada.

“Las patrullas pasan y no hacen nada, los soldados pasan y no hacen nada, se hacen de la vista gorda, nos han dicho que hay otras prioridades ahorita, sabemos que pasan cosas más fuertes actualmente, pero aun así no deben descuidar a los ciudadanos”, refirieron.

Además, dijeron que las riñas entre pandillas en ocasiones terminan en balazos, lo que aumenta su temor.

“Que no quieran tapar el sol con un dedo, hemos leído en las noticias que dicen que está tranquilo, no es cierto, tenemos miedo”, finalizaron.