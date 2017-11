Viven minutos de terror

Publicidad

Un hombre encapuchado que portaba un arma larga entró a robar a una farmacia en la colonia Españita, sembrando el terror por unos minutos.Los hechos ocurrieron este martes, cerca de las 3:30 de la tarde, cuando dos hombres arriba de una motocicleta llegaron a la farmacia, entrando uno de ellos encapuchado y con un arma larga.Entre los ciudadanos que se encontraban dentro de la farmacia, estaba la esposa del ex Contralor Municipal, Francisco Martínez Arredondo, quien exigió a las autoridades dejar las excusas y dar resultados en cuanto a seguridad.Poco antes de las 3:30 de la tarde, la esposa de Francisco Martínez Arredondo llegó a la farmacia Guadalajara cerca de la unidad Deportiva Norte a recoger unas fotografías en compañía de los hijos de la pareja.“Al momento de pagar las fotografías, afortunadamente los niños regresan al vehículo, que queda frente a la entrada principal de la farmacia. Cuando llega mi esposa a pagar a la caja llega un encapuchado, con otro hombre, traen un arma larga y le apuntan a la cajera, mi esposa está pagando y le exigen darles el monedero, los niños viendo, mi esposa muerta de miedo, no saben cómo van a reaccionar, mi hijo queriéndose bajar, mi esposa le hace señas para que no se baje”, relató el ex funcionario municipal.Martínez Arredondo agregó que su esposa fue apoyada por uno de los empleados del negocio, quien la resguardó en la parte trasera de un mostrador, mientras el hombre encapuchado terminaba de cometer el delito al interior de la farmacia.“Una persona marca el botón de pánico, otra persona que iba pasando hace la llamada al 911, mi esposa me habla muy asustada, aterrorizada. No sabía yo qué estaba pasando. Pensé en mis hijos. Llego en cuestión de minutos a la farmacia. Me acompaña una persona desde mi casa y esperamos la patrulla, que llegó 20 minutos después. En lo que pasa el susto, el pánico, los empleados, una situación de caos, y cuando llega la patrulla pues ya no hay nada qué hacer”, lamentó Martínez Arredondo.El ex Contralor cuestiona a los empleados de la farmacia, buscando cámaras de vigilancia, pero aunque le comentan que se dan seguido los robos con este modus operandi, no hay cámaras en el negocio.Martínez Arredondo señaló que ya hace un mes vieron el asalto a un Oxxo de la zona, donde la patrulla acudió instantes después de la llamada al 911 que hizo el ex funcionario, aunque tampoco se pudo detener a los responsables, quienes también, encapuchados, asaltaron a mano armada la tienda de auto servicio.Martínez Arredondo pidió a las autoridades, federales, estatales y municipales, dejar de dar excusas y empiecen a dar resultados, pues situaciones como estas, que exponen a los ciudadanos, se han hecho más comunes en Irapuato.“Desafortunadamente en Irapuato esto se está convirtiendo en el pan de todos los días, y yo no veo una reacción. No me interesa el tema político, ¡hagan algo ya por Dios!, si el tema es operativo, hagan algo, tengan sentido de que es algo común, los establecimientos deben tener cámaras. Si ya es seguido el robo es hasta por la integridad de los mismos empleados, deben contratar ya seguridad privada, deben hacer algo, porque dejan a los empleados y a los clientes solos”, solicitó.El ex Contralor dijo que los argumentos de funcionarios como el gobernador, Miguel Márquez Márquez y el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quienes señalan que se da la crítica en el tema de seguridad por cuestiones políticas, son absurdos.“Yo quiero decirle al Gobernador que viva una situación de este tamaño, no estoy echando culpas a nadie pero necesitamos que respondan, que hagan algo, no me interesa si es Federal, Estatal o Municipal, ese discurso ya lo agotamos, porque ese choque político en que se echan la culpa no nos resuelve nada a los ciudadanos de a pie, hemos visto que por un celular o una moneda le dan un plomazo a alguien inocente”, finalizó.