Indagan ataque en clínica

De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, fueron dos hombres quienes dispararon en contra de las tres personas asesinadas en una clínica particular de Salamanca; una de las víctimas ya había sido herida a balazos en otro lugar y acudió a la clínica para que le dieran servicio médico.El pasado martes, un hombre y dos mujeres fueron asesinados a balazos fuera de una clínica médica instalada en la calle Poza Rica de la colonia Bellavista, en Salamanca.Según los informes proporcionados por la Sub Procuraduría de Justicia del Estado, las víctimas no han sido identificadas.Las autoridades informaron que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios tiene algunos datos, con los que se investiga para encontrar a los familiares de las personas asesinadasTambién buscan establecer su procedencia y lo ocurrido previamente a su muerte.